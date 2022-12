A Manfredonia il palazzetto usato per un unico sport, il calcio a 5. “Canestri di 20mila euro abbandonati”

“Il palazzetto di Manfredonia, una struttura polivalente, viene utilizzato per un unico sport, il calcio a 5. Questa mia osservazione è stata presa in malomodo da società e assessore allo Sport. Come ho ribadito in Consiglio, non ho nulla contro di loro, anzi voglio lodare la squadra per i risultati conseguiti finora. Il problema è che altre società non riescono ad usufruire del palascaloria. Prima c’era anche il basket, ora non più. Sono state cancellate le linee sul campo e gettati all’esterno i canestri costati 20mila euro. Chiedo che una struttura pubblica torni ad essere pubblica”. Lo ha detto a l’Immediato, la consigliera comunale di minoranza Maria Teresa Valente tornando su una questione sollevata giorni fa nell’Assise comunale. Curiosità, la squadra di calcio a 5 è sponsorizzata dall’attività commerciale dell’assessore.