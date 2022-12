Investimenti su sanità, trasporti e sociale in Puglia. Pronta ‘maratona’ bilancio, Piemontese: “Secondi in Italia per tasse più basse”

Prima di avviare la maratona verso la approvazione del Bilancio 2023, il vicepresidente e assessore Raffaele Piemontese, con il vice capo di Gabinetto, Domenico De Santis e il direttore del dipartimento Finanze, Lino Albanese, hanno incontrato questa mattina i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, Confindustria e Anci Puglia per illustrare i contenuti della manovra.

“E’ stato un incontro proficuo – ha detto Piemontese al termine – per certificare un bilancio in salute e che ha dato la possibilità di analizzare i punti focali: abbiamo implementato le risorse per abbattere le liste di attesa in sanità e velocizzare i servizi sanitari dopo le richieste specifiche che si sono accumulate a causa del Covid. Abbiamo anche implementato le risorse del trasporto pubblico, con 15 milioni di euro in più andando a stabilizzare anche il raddoppio delle corse per studenti, operatori sanitari, lavoratori pendolari. C’è un lavoro sul sociale, sull’autismo, sulla procreazione medicalmente assistita. Manteniamo un livello di tassazione regionale tra i più bassi d’Italia: siamo la seconda regione con l’addizionale Irpef più bassa d’Italia. E abbiamo ascoltato notevoli spunti concreti che sono venuti fuori dal tavolo di oggi”.

“Valorizzeremo – ha aggiunto Domenico De Santis – le proposte che sono venute dal tavolo con i sindacati, Anci e Confindustria – per affinare con la manovra e con altri provvedimenti le questioni poste, visto anche il clima costruttivo e di generale apprezzamento per le politiche economiche messe in campo dal sistema regionale che è emerso dalla riunione di questa mattina. Ringraziamo le parti sociali e associative per ogni contributo utile a migliorare la vita dei pugliesi, e prevediamo di rincontrarle nei prossimi giorni per approfondire la questione della nuova stagione dei fondi comunitari”