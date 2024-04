“La grande partecipazione a questo evento, se da un lato ci conforta sulla bontà dell’iniziativa, dall’altro ci deve far riflettere su quanto sia urgente una risposta sulle tematiche del lavoro e sulle soluzioni plausibili per favorire gli investimenti e cercare di ridurre le drammatiche percentuali di disoccupazione che caratterizzano il Sud Italia”. Lo affermano la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore alle Politiche del Lavoro Lorenzo Frattarolo a margine della manifestazione Top Days organizzata dall’Arpal Puglia in collaborazione con il Comune di Foggia.

Oltre mille i partecipanti registrati in questi giorni e centinaia le persone che questa mattina hanno affollato il padiglione dell’Ente Fiera, per l’occasione adibito a spazio di incontro tra domanda e offerta.

“La pronta risposta delle aziende è confortante perché fa emergere una chiara volontà del mondo economico di investire sul capitale umano, nel rispetto della contrattazione collettiva e della normativa vigente. L’apertura della stagione estiva ha orientato questo evento su un particolare settore come quello della ricettività e della ristorazione, ma è importante far notare come le figure professionali ricercate vadano a pescare anche in altri settori. Il nostro augurio è che questi rapporti di lavoro non si limitino alla stagionalità, ma possano rappresentare un primo passo per una più stabile occupazione. Importante, inoltre, l’attività formativa rappresentata da queste future collaborazioni, soprattutto per i più giovani, e il partenariato istituzionale e imprenditoriale, che dà il senso di quanto sia fondamentale fare sistema sulle tematiche del lavoro”.

Una rappresentanza istituzionale consolidata dalla partecipazione – oltre che della sindaca Episcopo e dell’assessore Frattarolo accompagnati dal consigliere comunale Francesco Strippoli – del consigliere regionale Sergio Clemente, della professoressa dell’Università di Foggia Giusi Toto, del presidente di Federlaberghi Gino Notarangelo, del presidente dell’Ordine dei Commercialisti Giuseppe Senerchia, del presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Massimiliano Fabozzi, di Angelo Silvestri di Sviluppo Italia Lavoro e del management di Arpal con la presenza di Valentina Elia e Giulia Marzullo.

“Il nostro impegno – concludono -, per quanto possibile, è e sarà quello di farci promotori di ogni iniziativa utile a ridurre il deficit occupazionale nella nostra città e nel territorio provinciale, restituendo al capoluogo il ruolo di centralità nelle politiche del lavoro della Capitanata”.