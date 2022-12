Violenta rapina sul Gargano, banditi portano via denaro da un blindato. Ferita una guardia giurata

Rapina stamattina sul Gargano. Due persone a bordo di una Giulietta hanno aggredito e rapinato i vigilantes dell’azienda Cosmopol intenti a scaricare denaro alla Bpm di corso Matteotti a San Marco in Lamis. Durante la colluttazione una guardia giurata è rimasta ferita al capo, forse dal calcio di una pistola. I banditi sono riusciti a portare via solo una parte del denaro contenuto nel blindato, bottino da quantificare. I carabinieri indagano per l’esatta ricostruzione della rapina e proveranno a risalire ai responsabili anche attraverso le immagini della videosorveglianza. (foto archivio)