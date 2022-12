C’è il colosso “Edison” per la pubblica illuminazione di Foggia. Il “regalo di Natale” dei commissari

C’è il colosso “Edison” per la pubblica illuminazione di Foggia. Ne dà notizia la commissaria straordinaria Marilisa Magno a margine della conferenza stampa organizzata con Amiu Puglia per annunciare l’avvio della raccolta differenziata. “Abbiamo lanciato la nostra domanda per avere un’offerta e ha risposto Edison. Stiamo definendo tutti i passaggi contrattuali e la prossima settimana, con i dovuti scongiuri, speriamo di fare un regalo di Natale attraverso l’approvazione. La pubblica illuminazione significa anche maggiore sicurezza per la città”.

Magno, in vena di notizie, ha fatto sapere che Foggia è in prima linea anche per alcuni progetti del Pnrr: “Su undici progetti dovremmo riuscire ad andare a gara. Gli uffici stanno lavorando alacremente. Si parla di piste ciclabili e progetti di rigenerazione urbana di vari quartieri. A breve avremo anche un addetto alla comunicazione per meglio interagire con la città”.