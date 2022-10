La Procura insiste: “Carcere a 4 ex oss della Stella Maris”. Fiato sospeso per la decisione dei giudici

Il caso Stella Maris torna in tribunale. Nelle scorse ore si è tenuta l’udienza dinanzi ai giudici del Riesame per discutere sulle misure cautelari a carico di quattro oss accusati di violenze nei confronti degli anziani ospiti della casa di riposo di Siponto. La procura aveva fatto appello contro l’ordinanza che dispose i domiciliari, chiedendo che venga applicata la custodia cautelare in carcere per Antonio Vero 42 anni, Mariano Paganini 25 anni, Michele Salcuni 37 anni e per una quarta persona per cui il gip aveva rigettato la misura cautelare per assenza di gravi indizi di colpevolezza. Gli indagati sono tutti residenti tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo. Per un quinto oss, il 31enne Domenico Nuzziello, la procura aveva rinunciato all’appello e per questo resterà ai domiciliari. Sulla decisione il tribunale si è riservato e si esprimerà prossimamente. Nel frattempo gli oss sono stati licenziati e rimpiazzati da personale ex novo.

A metà agosto si erano tenuti gli interrogatori di garanzia ma gli operatori sanitari si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Nessuno dei difensori aveva presentato istanze di modifica o revoca della misura cautelare in atto. Il collegio difensivo è costituito dai legali Le Noci, Caputo, Gentile, La Scala, Schiavone, Raffaeli, Ciociola e Ferosi. (In alto, Vero, Salcuni e Paganini)

