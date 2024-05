Una bambina di 7 anni è stata aggredita da un pitbull a Serracapriola. La vicenda risale alla scorsa settimana al rione “Case popolari”, ma è emersa solo oggi. Il cane si sarebbe avventato sulla vittima dopo essere sfuggito alla proprietaria che lo teneva al guinzaglio. La madre della piccola ha visto la scena dal balcone e si è fiondata in strada, infortunandosi ad un piede, per soccorrere la figlia. Fortunatamente la bambina ha riportato ferite solo superficiali, è stata medicata e dimessa in poco tempo. Indagini in corso dopo la denuncia dei parenti della piccola nei confronti dei proprietari del cane.