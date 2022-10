Morte Francesco D’Augelli a San Severo, scarcerato il minorenne per decorrenza dei termini

Scarcerato il 16enne accusato dell’omicidio di Francesco D’Augelli, il ragazzo di 17 anni accoltellato a luglio scorso in una via periferica di San Severo. Per il minore, sotto inchiesta per omicidio preterintenzionale, è scattata la decorrenza dei termini della custodia cautelare.

Le legge prevede una durata di sei mesi quando si procede per un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore a sei anni, ma per i minori i termini sono ridotti della metà. Il giovane torna dunque a piede libero.

