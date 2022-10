Le piazze di spaccio, i capi zona e le gigantografie dei morti ammazzati. San Severo era proprio Scampia 2

Spaccio stile Scampia, strade bloccate e persino gigantografie dei morti ammazzati. Intere aree di San Severo erano diventate come il quartiere della Camorra. Zone pubbliche interdette ai cittadini onesti e gestite unicamente dai narcotrafficanti: il rione “San Bernardino”, il quartiere “Luisa Fantasia” detto “Texas”, via Mario Carli “Fort Apache”, il “ferro di cavallo” di via Giulio Cesare ed altre strade meno note. Mezza città era nelle mani dei narcos stando alle carte dell’inchiesta di Procura di Foggia e Polizia di Stato che proprio ieri hanno messo a segno l’operazione “Troy”: 43 arresti in 13 piazze di spaccio. Sgominato un volume di affari di circa 5 milioni di euro al mese. Decisivo il coraggio di due agenti sotto copertura che si sono finti clienti per incastrare i pusher.

“Troy” è maturata dopo il caso Brumotti, l’inviato di Striscia la Notizia picchiato nel rione “San Bernardino” mentre era intento a girare un servizio sullo spaccio di droga. Durante l’attività di indagine i poliziotti infiltrati, denominati “undercover”, hanno intercettato anche Salvatore Lombardi, il 30enne ucciso ad aprile scorso da un minorenne. Uno degli agenti fu persino ospitato in casa da Lombardi, un’abitazione sfarzosa dotata di piscina, segno evidente dei ricchi affari nel mondo degli stupefacenti.

San Bernardino

Al quartiere di San Bernardino “è stata riscontrata – riporta l’ordinanza – l’operatività di almeno cinque ‘piazze di spaccio’: una prima riferibile all’indagato Estifanos Andom Tewelde; un’altra gestita da Gianni Vernucci e Anna Rita Zaccaria; una terza facente capo ad Angelo Marinelli; un’altra riferibile Daniele Guerrieri e Giacomo Vecera (il “Gabbiotto”); e un’ultima gestita da Anna Maria Marinelli e Rosanna Sabrina Salvatore“.

Vernucci e Zaccaria avrebbero spacciato all’interno di un’abitazione, nel “cuore” del rione, contraddistinta dal numero “42” e situata nei pressi della “palazzina 43”, luogo in cui si sono verificati i noti fatti di cronaca relativi all’aggressione ai danni di Brumotti. “Vernucci – scrivono gli inquirenti – è colui che si rendeva responsabile della cessione di cocaina ‘documentata’ dal servizio giornalistico di Striscia la Notizia. Lo stesso accompagnava il ‘cliente’ presso l’abitazione – in piazzale San Bernardino pal. 43 – dove avveniva la cessione di sostanza ad opera del pusher Daniele Guerrieri”.

Texas

Altro rione oggetto di attenzioni investigative è il “Texas”. “Il quartiere è situato nella zona periferica ovest di San Severo tra la sp 30 (strada che da San Severo porta alla vicina città di Torremaggiore) e via Guido Rossa. Il rione è composto da una strada principale (via Luisa Fantasia) che lo attraversa, intersecante sei traverse (appositamente indicate, dalla numero I alla VI, a partire dalla sp 30 in direzione di via Rossa). All’interno del quartiere – riportano gli inquirenti – è stata riscontrata l’operatività dell’indagato Nazario Cota“.

Ma il “Texas” era anche il regno di Domenico Pupillo che avrebbe gestito lo spaccio in un’abitazione posta a piano rialzato della palazzina D/10, quinta traversa del rione popolare. “Tale piazza di spaccio – si legge – è gestita appunto da Pupillo in concorso con Gabriella Russi, Salvatore Perillo e Antonio Pio Calò.

Fort Apache