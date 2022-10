Salgono i dati del Covid in Puglia, 2.366 nuovi casi e 6 morti. Aumentano i pazienti in terapia intensiva

Oggi in Puglia 2.366 nuovi casi di Covid su 11.732 tamponi e 6 morti. Tornano dunque a salire i numeri del virus dopo giorni di tregua. I contagi per provincia sono così suddivisi: 786 nel Barese, 121 nella Bat, 253 nel Brindisino, 278 nel Foggiano, 633 nel Leccese, 256 nel Tarantino, 28 residenti fuori regione e 11 di provincia in definizione.

13.303 le persone attualmente positive (ieri 12.786), 127 ricoverate in area non critica (ieri 134) e 8 in terapia intensiva (ieri 5).

Seguici anche su Instagram – Clicca qui