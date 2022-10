Scacco alle piazze di spaccio di San Severo, il prefetto: “Risposta importante per aumentare senso di fiducia”

“Con la maxi operazione condotta a partire dalle prime ore di questa mattina dalla squadra mobile di Foggia e dal Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stato sferrato un duro colpo alle consorterie criminali specializzate nel traffico di sostanze stupefacenti, disarticolando le numerose piazze di spaccio presenti nel territorio di San Severo”. Lo ha dichiarato il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante (foto sotto) dopo il blitz “Troy” di questa mattina che ha smantellato una vasta rete di narcotrafficanti.

“È un risultato di grande valenza che rappresenta una importante risposta di sicurezza da parte della Squadra Stato e che va a rafforzare in maniera decisiva il senso di fiducia della comunità nei confronti delle Istituzioni, della Magistratura e delle Forze di Polizia, che hanno posto in essere – sottolinea Valiante – un tenace e rigoroso lavoro di intelligence, a dimostrazione delle efficaci strategie di prevenzione e contrasto mirate al ripristino della legalità in un contesto molto esposto alle influenze criminali. Al procuratore Vaccaro, al direttore Centrale Anticrimine prefetto Messina e al questore Rossi rivolgo le espressioni di grande apprezzamento, chiedendo loro di farsi interpreti dei sentimenti di riconoscenza Ccompiacimento nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato per i rilevanti risultati conseguiti nella brillante operazione odierna”.