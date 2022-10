Volo Foggia-Milano, aerei occupati a metà. Lumiwings soddisfatta: “Crescita fisiologica del Gino Lisa”

Una media di 53 passeggeri a volo sulla tratta Foggia-Milano. Sono i primi numeri dello scalo Gino Lisa, raccolti dalla Gazzetta del Mezzogiorno. La compagnia Lumiwings si ritiene soddisfatta della “crescita fisiologica” della prima settimana. Gli aerei da 110 posti, in pratica, sono stati occupati a metà.

Nella prima settimana da venerdì 30 settembre (volo inaugurale) a venerdì 7 ottobre sugli aerei della Lumiwings hanno viaggiato in totale 430 passeggeri: 226 sul Foggia-Milano; 204 su uno dei quattro voli di ritorno (decolli il lunedì, mercoledì, venerdì, domenica). Ieri pomeriggio alle 18.25 c’erano sul Foggia-Milano 55 passeggeri, altri 40 sul volo del ritorno da Malpensa partito alle 21. Stamane sono prenotati 48 passeggeri da Foggia e 30 da Malpensa, numeri che però non tengono conto (al momento della rilevazione non erano ancora disponibili, secondo quanto dichiarato dalla compagnia) dei biglietti venduti non direttamente dalla Lumiwings, come quelli attraverso i circuiti specializzati.

L’obiettivo è consolidare il traffico passando da fattori imprescindibili per il cliente come l’affidabilità del servizio: “Il volo è garantito – dice la compagnia alla Gazzetta -, bisogna vincere la diffidenza dei passeggeri. Per questo riteniamo che i numeri registrati siano un primo mattoncino, in attesa di mettere i successivi con l’arrivo dell’alta stagione”.