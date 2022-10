Narcotraffico San Severo, l’inchiesta Troy esplosa dopo il caso Brumotti. Il caffè tra l’agente infiltrato e Lombardi ucciso ad aprile

Gli agenti infiltrati hanno documentato gran parte dell’organizzazione dei narcos. In via Mario Carli (Fort Apache) è emerso un totale degrado, “portoni non contrassegnati da scale, interni, allacci di corrente con fili volanti ed in particolare, nel fare un giro nell’area sottostante ai palazzi, si poteva vedere inoltre che, al piano terra nell’area condominiale a livello stradale sotto i porticati, sono stati ricavati e costruiti abusivamente degli alloggi, tutti monitorati da telecamere, sicuramente come deterrente per il controllo da parte delle forze dell’ordine al fine di agevolare l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’effettuare l’attività lavorativa sotto copertura presso la palazzina 5/C, una signora riferiva in merito alle cattive frequentazioni di quei palazzi, brutti e frequentati da pregiudicati che vendono droga. Durante un giro sempre durante l’attività lavorativa, si notava, inoltre, che al piano terra nella palazzina 5/B, oltrepassato l’ingresso di accesso, quasi di fronte al portone di quella scala, è stato costruito un locale abusivo, protetto da un cancello in ferro e porta blindata, controllata e vigilata da ragazzi con funzione di vedette”.

Uno degli agenti sotto copertura aveva intercettato e stretto un rapporto di fiducia con Salvatore Lombardi, il 30enne ucciso ad aprile scorso. Lombardi presentò alcuni degli arrestati di oggi al poliziotto infiltrato, ospitando l’agente persino a casa sua per un caffè. Una volta entrato nell’abitazione del sanseverese, l’agente sotto copertura ha avuto “modo di notare una piscina funzionante interrata posta sul lato destro del giardino – riportano le carte –; frontalmente due scale in marmo curve, una a destra ed una a sinistra con relativo ballatoio a semicerchio che permettono l’accesso all’interno dell’abitazione, mentre nella parte sottostante al ballatoio ci sono due colonne. Si rappresenta inoltre che, all’interno del giardino erano presenti nella parte alta del ballatoio, due operai edili impegnati al completamento di lavori in muratura ed elettrici relativi all’illuminazione della predetta piscina”.

I “gestori” di San Bernardino e i nomi dei 43 coinvolti nel blitz