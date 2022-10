San Severo, l’appello del sindaco: “Sosteniamo uniti le istituzioni. Unica ideologia: il bene di questa terra”

È forte l’impegno del sindaco Francesco Miglio dopo l’operazione delle forze dell’ordine. Ha contattato il prefetto di Foggia a cui, oltre a far giungere i complimenti della comunità sanseverese per l’attività svolta, ha fornito ampia rassicurazione sulla disponibilità dell’amministrazione a fare fino in fondo quanto nelle proprie possibilità.

“Il prefetto di Foggia mi ha preannunciato la sua volontà di convocare quanto prima un Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presso il municipio di San Severo per definire il da farsi ed il ruolo di ognuno in questa battaglia per San Severo. È chiaro che qualunque cosa sarà deciso a quel tavolo è essenziale che venga accompagnato dalla voglia della comunità intera di riscattare la nostra città”, ha ragguagliato Miglio in una nota.

“Lancio un appello ai miei concittadini ad essere uniti e coesi, a sostenere con fiducia e convinzione l’azione delle Istituzioni, senza polemiche ed inutili divisioni. Mi piacerebbe tanto che in questa battaglia tutti avessimo un unico partito, la nostra città, ed un’unica ideologia: il bene di questa terra.Mi piacerebbe tanto che il mio successore alla carica di Sindaco di San Severo non incontrasse mai ( come è capitato a me) lo sguardo diffidente dell’interlocutore dopo aver appreso la provenienza geografica. Sarei soddisfatto e appagato se nel periodo conclusivo della mia sindacatura riuscissi a completare le opere avviate e a fare,fino al massimo delle mie possibilità, quanto serve per rigenerare fiducia ed orgoglio di appartenenza nei miei concittadini”.

In tal senso arriva subito manforte da parte dei pentastellati. La deputata del M5S Carla Giuliano e la consigliera e assessora al Welfare Rosa Barone si congratulano con la Polizia di Stato, con lo SCO – Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con il Reparto Prevenzione Crimine, con l’unità Cinofila antidroga, con la Polizia Scientifica e il Reparto Volo di Bari, per l’operazione che questa mattina ha portato all’esecuzione di decine di ordinanze di custodia cautelare ai danni di altrettanti indagati. Sono così state smantellate ben 13 piazze di spaccio, soprattutto nel rione San Bernardino, nel quartiere Luisa Fantasia detto “Texas”, al “Ferro di Cavall” di via Giulio Cesare e in via Mario Carli “Fort Apache”.

“Voglio rivolgere – afferma la parlamentare M5S Carla Giuliano – un particolare e personale ringraziamento al Dirigente, nonché agli Ufficiali ed Agenti di PG, del Commissariato di PS di San Severo, i quali nonostante la carenza di organico ed in attesa dei rinforzi conseguenti la auspicata elevazione della struttura a 1º Livello hanno contribuito silenziosamente ma in maniera decisiva, all’ottenimento di questo importante risultato della Squadra Stato coordinata sempre in maniera esemplare dalla Procura della Repubblica di Foggia. Territori che non possono e non devono essere considerati “zone franche” e non vanno abbandonati a loro stessi. Impressionano i dati riferiti dalla Polizia Giudiziaria: ‘In un giorno feriale abbiamo documentato oltre 300 persone in una piazza della cocaina, costo di una dose minima 50 euro’. Anche le modalità organizzative preoccupano e non poco, atteso che sono risultate esistenti vere e proprie “salette” di spaccio e/o coffee shop totalmente abusive, alcune con porte blindate, doppi accessi di sicurezza e sistemi di videosorveglianza operativi H24 con presenza di “vedette” e stufe accese all’interno, per bruciare la sostanza stupefacente in caso di improvvisi controlli da parte delle forze dell’ordine, con grave rischio per l’incolumità pubblica. Dobbiamo riappropriarci del tessuto urbano di San Severo ma per farlo servirà anche il supporto di amministrazione comunale e cittadini”, come dichiarato dal Questore Rossi al termine della conferenza stampa, ma affinché ciò avvenga tutta la Politica – Nazionale e Locale – deve fornire il proprio deciso contributo, impegnandosi senza mezzi termini sia sotto l’aspetto del controllo del territorio, che sociale, organizzando progetti in quei quartieri e dando una possibilità lavorativa e quindi una alternativa ai giovani che vanno educati alla cultura della legalità e tolti dalla strada e dalle grinfie della criminalità organizzata. Per questo come Movimento 5 Stelle ed io stessa in prima persona come deputata del territorio, continueremo a lavorare per ottenere un incremento delle risorse umane ed organizzative delle forze dell’ordine, come potrà avvenire a San Severo con la elevazione del Commissariato a 1^ livello, iter in corso richiesto e sollecitato dal Movimento 5 Stelle e portando avanti la nostra richiesta della istituzione a Foggia della DDA. Nel contempo proporremo progetti di recupero e misure atte a non lasciare nessuno solo e indietro lungo questo faticoso percorso”.

“Oggi è una giornata importante per la Capitanata – dichiara Rosa Barone – perché lo Stato è riuscito a smantellare a San Severo un imponente e crudele giro d’affari legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono 13 le piazze in cui si consumavano le attività illecite e in alcuni casi la droga veniva venduta in abitazioni anche alla presenza di minori costretti ad assistere ad uno scempio simile o in prossimità di scuole di diverso ordine e grado. Nel terzo millennio un tale degrado a livello sociale e culturale è impensabile e stiamo lavorando affinché vi sia un cambio culturale a San Severo motivo per cui abbiamo avviato il tavolo di confronto con tutte le parti chiamate in causa e siamo in costante contatto con il sindaco Miglio, a cui più volte abbiamo ribadito massima disponibilità a collaborare per le iniziative che riterrà opportune. La dignità dei nostri cittadini non può essere ancora calpestata, a maggior ragione quando si tratta di minori. Sono grata alle forze dell’ordine e alla magistratura a cui rivolgo il mio grande riconoscimento”.