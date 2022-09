“Non ci credeva nessuno, invece ecco il risultato”. Felicità al Gino Lisa per il volo di “familiarizzazione”

Festa al Gino Lisa di Foggia per il volo di “familiarizzazione” della compagnia Lumiwings. Stamattina in aeroporto il governatore Michele Emiliano, il vicepresidente regionale Raffaele Piemontese e l’assessora Rosa Barone. In pista è atterrato un Boeing 737 da 139 passeggeri tra gli applausi dei presenti. Il 30 settembre, invece, è previsto il primo decollo ufficiale con destinazione Milano. A dicembre la tratta per Torino, successivamente (date da definire) quelle per Catania e Verona.

Finora si registrano ottimi numeri sul fronte delle prenotazioni per Milano Malpensa. Ma in questi giorni sta cominciando ad ingranare anche il volo per il capoluogo piemontese. “Il dossier sul Gino Lisa era fermo. Sono stato quattro volte a Bruxelles per spiegare che c’erano tutte le condizioni per rilanciare l’aeroporto”, ha ricordato Piemontese. “Abbiamo allungato la pista a duemila metri mentre dal bilancio regionale abbiamo pescato 15 milioni di euro per i servizi. Infine è stata individuata una compagnia aerea. Si è lavorato tanto nonostante lo scetticismo intorno a noi. Non ci credeva nessuno ma in silenzio abbiamo portato il risultato a casa”.

