Rita Dalla Chiesa candidata in Puglia ma non la conosce, scambia Molfetta per Giovinazzo. M5S: “Calata dall’alto”

Scambia Molfetta per Giovinazzo. E l’errore non passa inosservato agli avversari politici. Rita Dalla Chiesa in questi giorni è in Puglia per il suo tour elettorale, tra i comuni del collegio di Bari – Molfetta dove è candidata per Forza Italia alla Camera dei deputati. Dalla Chiesa è capolista nel listino per il proporzionale e al collegio uninominale. La giornalista e conduttrice televisiva, figlia del generale ucciso dalla mafia, racconta sui social la sua campagna elettorale, ma sbaglia a postare una foto e scambia Molfetta per Giovinazzo.

“Diario di una campagna elettorale in Puglia, faticosa ma piena di realtà professionali importanti – aveva scritto la candidata di Forza Italia – E di troppi problemi che le persone aspettano che vengano finalmente risolti. Intanto, vi faccio conoscere Giovinazzo. Città di mare, di opere d’arte, di cultura e di giovani con grandi speranze”. Dopo poco il post viene cancellato e sostituito con le foto giuste.

Troppo tardi però. Il suo messaggio aveva già fatto il giro tra gli attivisti del Movimento 5Stelle di Molfetta, che immediatamente hanno sollevato perplessità sulla conoscenza del territorio da parte della candidata. I pentastellati hanno reso pubblico l’errore, anche loro con un post social. “Questo succede – affermano i pentastellati di Molfetta – quando i candidati vengono calati dall’alto e devono fare corsi accelerati sui territori che dicono di voler rappresentare in Parlamento. Noi però siamo buoni: Rita quando vuoi sapere qualcosa su Molfetta, Giovinazzo e paesi limitrofi siamo a disposizione. A differenza tua qui siamo nati e cresciuti”. (fonte Repubblica Bari)