Sgarbi, Cristicchi, Dalla Chiesa, Telese tra gli ospiti della Fiera del Libro di Cerignola

Tutto pronto per la XIII edizione della “Fiera del libro – Città di Cerignola” che quest’anno avrà luogo dal 23 al 25 settembre 2022 presso il “Roma – Teatro, Cinema E…”, nel pieno centro della città di cui porta il nome. La tre giorni settembrina – da oltre un decennio appuntamento atteso nell’agenda culturale cerignolana e non solo – è ideata e organizzata da OltreBabele, un’associazione di promozione sociale nata nel 2011 con il sogno e l’ambizione di colmare un vuoto: l’assenza, nella città di Cerignola, di spazi culturali e di librerie, semi indispensabili da coltivare per far germogliare una città civile, moderna, libera. Una sfida che, a distanza di dodici anni, appare in parte vinta con la nascita di ben tre librerie; esito di un’operazione culturale che OltreBabele ha contribuito a generare.

Anche quest’anno la Fiera del Libro intende lanciare un messaggio forte e chiaro: in un tempo in cui spirano venti di odio e di intolleranza, la cultura si rende una necessaria forma di resistenza. Ciascuno può contribuire a costruire e a diffondere la cultura della pace, insieme alla speranza che il confronto e la partecipazione, nonostante le contingenze del particolare momento storico, possano far ripartire Paesi e comunità.

Per il quinto anno consecutivo, l’“I.T.E.T. Dante Alighieri” di Cerignola, si conferma co-organizzatore della manifestazione culturale. A sostenere il progetto, l’Assessorato all’Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerignola, nell’ambito del programma “Cerisummer”; la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e la Fondazione Monti Uniti di Foggia. Tra le collaborazioni di questa edizione: Caritas Diocesana; Club per l’UNESCO di Cerignola; Fondazione Tatarella; GAL Tavoliere; Associazione Il Titolo; Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; libreria Ubik di Foggia; Servizio Civile Universale del Comune di Cerignola.

Una tre giorni di incontri con autori, spettacoli, mostre, momenti musicali, in cui particolare attenzione è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. Un’offerta culturale ricca e trasversale che l’associazione garantisce alla città – tra numerosi sforzi – in una formula rigorosamente gratuita, frutto del duro lavoro e del puro spirito di servizio di un piccolo esercito di volontari. Dopo due anni di restrizioni, torna inoltre la capienza massima. L’ingresso rimane libero, sino ad esaurimento posti, e non sono previste prenotazioni.

Non mancheranno i tanto amati stand di librerie e case editrici, locali e nazionali, presso cui sarà possibile acquistare titoli di ogni genere e tipo: dai classici alle novità di grandi marchi editoriali e editori indipendenti. Ma anche l’angolo dell’usato che da sempre riscuote un grande successo di lettori. Spazio anche all’arte, con la mostra personale di uno degli artisti locali più apprezzati: Lorenzo Tomacelli. Legalità, diritti civili, musica, poesia, arte, storia locale: sono solo alcuni degli ingredienti che, nel segno del pluralismo, animeranno anche questa edizione della “Fiera del Libro – Città di Cerignola”. Un programma ricco di appuntamenti con alcune tra le più interessanti personalità della scena culturale nazionale: Vittorio Sgarbi, Simone Cristicchi, Nando Dalla Chiesa, Luca Telese, Simonetta Agnello Hornby e Sebastiano Ardita sono solo alcuni dei tanti ospiti che animeranno la kermesse. La sfida è quella di raccogliere voci, visioni e spunti di riflessione che permettano di leggere e interpretare i fenomeni e i cambiamenti del territorio e del Sistema Paese.

Maggiori info su www.fieralibrocerignola.it e sui canali social della Fiera del Libro.

Di seguito il programma nel dettaglio:

XIII Edizione “Fiera del Libro – Città di Cerignola”

23-24-25 settembre 2022

presso “Roma – Teatro, Cinema E…”

Cerignola (FG)

Ingresso libero

9:00 – 13:00 / 18:00 – 23:00

VENERDÌ 23 SETTEMBRE

Ore 8:45

Francesca Parmigiani presenta La Resistenza spiegata ai bambini. Dall’oppressione alla libertà: le radici della Costituzione, BeccoGiallo, 2022. Modera: Serena Cazzolla.

Ore 10:15

Francesco Minervini presenta Eredi di guerra. Padri e figli nella memoria del secondo conflitto mondiale, Stilo Editrice, 2022. Modera: Lia Pasqualina Stani.

Ore 11:45

Giovanni Rinaldi presenta C’ero anch’io su quel treno. La vera storia dei bambini che unirono l’Italia, Solferino, 2021. Modera: Roberta Iarussi.

Ore 18:00

INAUGURAZIONE DELLA FIERA e saluti istituzionali.

Intervengono: S. Ecc. Mons. Fabio Ciollaro, Vescovo della Diocesi di Cerignola- Ascoli Satriano; Daniele Dalessandro, A.R.T.I. Puglia; Francesco Bonito, Sindaco del Comune di Cerignola; Rossella Bruno, Assessore alla Cultura Comune di Cerignola; Tiziana Ragno, Università degli Studi di Foggia; Salvatore Mininno, D. s. I.T.E.T. “D. Alighieri”; Rita Oratore, Presidente Aps OltreBabele.

Presentazione del lavoro editoriale Le buone prassi in cattedra. Processi innovativi per la scuola inclusiva, realizzato dagli studenti dell’I.T.E.T. “D. Alighieri” di Cerignola, in collaborazione con OltreBabele e l’Assessorato all’istruzione e al diritto allo studio della Regione Puglia.

A seguire, presentazione del Concorso letterario Pia Patruno “Emozioni in versi”.

Ore 20:00

Presentazione di “Viva il Mito 2022”, progetto di promozione della lettura e riscrittura dei miti classici. Intervengono: Rosaria Digregorio, Presidente del Club per l’Unesco di Cerignola; Tiziana Ragno, Prof.ssa associata di Lingua e Letteratura Latina, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia; Maria Luisa Russo, D. s. I.C. “Di Vittorio – Padre Pio”; Salvatore Mininno, D. s. I.T.E.T. “D. Alighieri”.

Ore 21:00

Recital multimediale Ciao Pa’. Le canzoni di Pier Paolo Pasolini, a cura dell’associazione Maschere & Suoni.

SABATO 24 SETTEMBRE

Ore 10:00

Antonio Daddario presenta ‘Sta terr de Ceregnoule, Oceano Edizioni, 2020. Modera: Rosaria Albanese. Interviene: Maria Teresa Infante.

Ore 10:45

Michele Perla presenta Cent’anni di Automobilismo Sportivo Pugliese, Giuseppe Laterza Editore, 2022. Modera: Marcello De Vivo.

Ore 11:30

Domenico Carbone presenta Le masserie di Cerignola tra passato e presente, 2022. Modera: Gabriele Romagnuolo. Interviene: Giuseppe Longo, Direttore Tecnico del GAL Tavoliere. Appuntamento in collaborazione con l’Associazione Il Titolo.

Ore 18:00

Sebastiano Ardita presenta Al di sopra della legge. Come la mafia comanda dal carcere, Solferino, 2022. Modera: Mario Valentino.

Ore 19:00

Dario Levantino presenta Il cane di Falcone, Fazi Editore, 2022. “Quando la narrazione rafforza la memoria”: dialogano con l’autore Daniela Marcone, Ufficio di presidenza di Libera, e Federica Bianchi, coreferente regionale di Libera. Appuntamento in collaborazione con Libera – Nomi e Numeri contro le Mafie.

Ore 20:00

Fabio Cantelli Anibaldi presenta SanPa. Madre amorosa e crudele, Giunti Editore, 2021. Modera: Claudio Botta.

Ore 21:00

Luca Telese presenta La scorta di Enrico. Berlinguer e i suoi uomini: una storia di popolo, Solferino, 2022. Modera: Mario Valentino.

DOMENICA 25 SETTEMBRE

Ore 10:30

Nicola Pergola presenta Cavalieri Teutonici e abati commendatari a Torre Alemanna e Cerignola: luoghi personaggi momenti ed eventi, 2021. Modera: Gioacchino Matrella.

Ore 11:15

Piero Cappelli presenta Puglia in fabula. Fiabe e racconti di Cerignola, Edizioni di Pagina, 2022. Modera: Riccardo Sgaramella.

Ore 12:00

Alessandro Galano presenta L’uomo che vendette il mondo, Scatole Parlanti, 2021. Modera: Mattea Belpiede.

Ore 18:00

Simonetta Agnello Hornby presenta Punto pieno, Feltrinelli, 2021. Modera: Michele Trecca. Appuntamento in collaborazione con Libreria Ubik di Foggia.

Ore 19:00

Nando Dalla Chiesa presenta Ostinati e Contrari. La sfida alla mafia nelle parole di due grandi protagonisti, Solferino, 2022. Modera: Mario Valentino.

Ore 20:30

Alla ricerca della felicità, incontro con Simone Cristicchi sui temi che hanno ispirato il suo percorso artistico e il libro Happynext: alla ricerca della felicità, La Nave di Teseo, 2021. Dialoga con l’artista: Marcello Corvino.

Ore 21:30

Vittorio Sgarbi presenta Raffaello. Un dio Mortale, La nave di Teseo, 2021. Modera: Annalisa Tatarella. Appuntamento in collaborazione con Fondazione Tatarella.

All’interno della Fiera saranno presenti stand di librerie e case editrici per l’acquisto di libri.

La Fiera ospiterà la mostra personale dell’artista Lorenzo Tomacelli.