L’Asl di Foggia assume 27 fisioterapisti: “Attiveremo centro di riabilitazione a Manfredonia”

È in dirittura d’arrivo il concorso bandito dalla Asl Foggia per l’assunzione a tempo indeterminato di 27 fisioterapisti. La commissione esaminatrice ha infatti concluso i lavori e le successive procedure amministrative collegate all’accesso agli atti. È, quindi, in fase di approvazione la graduatoria definitiva.

Entro due settimane l’atto sarà deliberato e pubblicato sul sito web della ASL Foggia all’indirizzo www.sanita.puglia.it. I 27 vincitori saranno subito convocati per firmare i contratti e assegnati alle strutture sanitarie riabilitative aziendali.

L’arrivo dei nuovi fisioterapisti nei servizi della Asl Foggia consentirà di implementare le attività in un settore strategico come quello riabilitativo in modo da potenziare, nel suo complesso, l’assistenza sanitaria sull’intero territorio provinciale. Grazie alla nuova graduatoria, infatti, sarà possibile attivare anche il Centro di Riabilitazione Ospedaliera di Manfredonia.

Previsto dal Piano Regionale di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera, il Centro del “San Camillo De Lellis” amplierà, con i suoi nuovi posti letto, la rete di Riabilitazione ospedaliera intensiva della ASL Foggia.