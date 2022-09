“Voli nazionali da Foggia con andata e ritorno in giornata”. L’appello del presidente di “Impresa Puglia”

“È indispensabile programmare con estrema urgenza i voli nazionali da Foggia con andata e ritorno in giornata, altrimenti l’apprezzato sforzo della Regione Puglia e l’entusiasmo iniziale degli utenti dimostrato con le prime prenotazioni rischia di essere vanificato, pregiudicando così il futuro dell’Aeroporto “Gino Lisa”. E quando ha dichiarato Michele D’Alba, presidente di Impresa Puglia – associazione di imprese, enti e liberi professionisti per lo sviluppo del territorio regionale -, il quale ha aggiunto che “imprenditori e cittadini hanno prontamente risposto all’invito del governo regionale, ma in mancanza di voli diretti in giornata da e per Foggia, a cominciare dal collegamento con Milano, altre modalità di trasporto passeggeri che richiedono comunque il pernottamento fuori sede sarebbero senz’altro più competitive”.

“Come Impresa Puglia abbiamo salutato con grande soddisfazione le azioni poste in essere per il rilancio dell’Aeroporto “Gino Lisa”, ma sin dalla primavera scorsa abbiamo anche sottolineato con forza la necessità di creare tutti i presupposti per evitare poi valutazioni sommarie e consuntivi affrettati qualora vi fossero risposte poco soddisfacenti; da qui la richiesta ad Aeroporti di Puglia ed alla compagnia aerea Lumiwings affinché si attivino in sinergia per l’istituzione di slot adeguati alle effettive potenzialità del traffico passeggeri”. “Un’esigenza che non riguarda solo la provincia di Foggia – ha aggiunto D’Alba -, ma anche l’utenza delle aree più limitrofe di Basilicata, Campania e Molise, che, in presenza di collegamenti aerei più consoni, preferirebbe senz’altro imbarcarsi all’Aeroporto Gino Lisa”.

“Nel contempo ribadiamo la necessità contestuale di definire e render noti tempestivamente i diversi servizi connessi con la funzionalità dell’aerostazione: dai collegamenti navetta agli autonoleggi, fino all’apertura di un infopoint turistico permanente”. “In definitiva, solo una proficua stagione autunnale ed invernale di movimento passeggeri dall’Aeroporto Gino Lisa potrà creare i migliori presupposti per il traffico aereo turistico del prossimo anno e, in definitiva, per il consolidamento e le prospettive dell’aerostazione foggiana.