In arrivo le fototrappole contro gli sporcaccioni. Saranno sistemate sulle strade provinciali della Capitanata

“L’indecoroso fenomeno dello smaltimento dei rifiuti sulle strade provinciali è un problema atavico e a tratti emergenziale per il nostro territorio. Con conseguenze gravissime sul piano dell’igiene pubblica e sul fronte ambientale. Come Provincia, per migliorare il controllo rispetto a questi comportamenti incivili e per sostenere i Comuni in un’attività spesso complessa e difficile, oggi abbiamo cominciato la consegna delle fototrappole – ottenute in comodato d’uso gratuito dall’Ager Puglia – alle amministrazioni comunali, finalizzate al monitoraggio delle strade provinciali ricadenti nei loro territori”. Lo rende noto il presidente dell’ente Provincia di Foggia Nicola Gatta.

“Uno strumento che si aggiunge alle attività di pulizia delle strade provinciali che abbiamo svolto in questi anni e che continuiamo a svolgere e che, siamo certi, potrà essere di fondamentale aiuto ad un migliore presidio del territorio. In questa prima fase le fototrappole sono state consegnate ai Comuni che ne hanno fatto richiesta: Vico del Gargano, Biccari, San Marco La Catola, San Severo, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Celenza Valfortore”.

Poi conclude: “Altre apparecchiature saranno consegnate nelle prossime settimane, nell’ambito di una programmazione con la quale intendiamo anche siglare intese con specifiche associazioni ambientaliste che potranno occuparsi di monitorare capillarmente le strade della Capitanata. Una strategia che abbiamo immaginato dopo la soppressione della Polizia Provinciale decisa nel recente passato. Come sempre siamo al lavoro per difendere e proteggere la nostra terra”.