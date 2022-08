Rally, i sipontini Solitro e Navarra al 1000 miglia. “Ci sarà da divertirsi, sarà grande spettacolo”

Fabio Solitro e Rosario Navarra oggi iniziano la loro avventura allo storico Rally 1000 Miglia, che lo scorso anno vide trionfare proprio il giovane viestano dell’Asd Piloti Sipontini.

Si tratta del penultimo round del Campionato Italiano Assoluto Sparco, valido anche per la Coppa Rally di 2^ Zona.

“Sono molto legato a questa gara – ha detto Solitro – anche perché la scorsa edizione ho vinto il campionato nazionale. Sono molto affascinato dalle splendide prove speciali e dalla meticolosa organizzazione della gara. Spero di giocare bene le carte a mia disposizione in termini di campionato, non è facile visti gli avversari agguerriti. Ci sarà da divertirsi e sarà un grande spettacolo per tutti gli appassionati. Siamo onorati perché partiremo come primo equipaggio sulla prova spettacolo Valle Sabbia che sarà trasmessa anche in TV.”

LA CORSA

La gara prenderà il via questa mattina con lo shakedown ai Laghi di Sovenigo a partire dalle ore 8:00, ma il vero 45° Rally 1000 Miglia entrerà nel vivo alle 17:30 con la “Valle Sabbia Dall’Era Valerio Srl”.

Sabato 27 partenza dal Parco Assistenza di Montichiari per disputare le restanti otto prove speciali, quattro da ripetere per due volte.