Ennesimo suicidio nel carcere di Foggia. “Salvini in arrivo in città anche per questo tema”

“Negli ultimi mesi sono stati 5 i suicidi avvenuti nel carcere di Foggia, l’ultimo lunedì scorso. Il problema sicurezza e personale delle carceri è prioritario per la Lega, da sempre è al fianco della polizia penitenziaria che a Foggia è sotto organico di almeno 70 unità e gli agenti presenti sono costretti a turni massacranti che vanno dalle 12 alle 24 ore continuative”. Lo afferma Daniele Cusmai, segretario provinciale Lega Foggia.

“Il carcere di Foggia – prosegue – ha una capienza di 350 detenuti ma ne sono presenti quasi il doppio, 80 gli psichiatrici ma zero gli psichiatri assegnati. Queste, e tante altre carenze più volte segnalate dai parlamentari pugliesi della Lega, saranno al centro dell’agenda politica del futuro governo di centrodestra dal prossimo 25 settembre. Venerdì sera è atteso il segretario federale Matteo Salvini in città per aprire la campagna elettorale dei candidati Lega di Capitanata (alle 19 presso il Parco del Gusto, viale Luigi Pinto, c/o piscina comunale) e sarà sicuramente momento per attenzionare anche le urgenze legate al carcere di Foggia”, conclude Cusmai.