A Foggia il Console dell’Ucraina Kovalenko. Cerimonia di ringraziamento per gli aiuti dalla Capitanata

Si è tenuta questa mattina, nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia, alla presenza del Console Generale dell’Ucraina Maksym Kovalenko la cerimonia di ringraziamento che il popolo ucraino ha voluto riservare alla comunità locale dauna. L’occasione per premiare la Prefettura di Foggia, la Questura, la Provincia, i sindaci di Peschici e Roseto V. e l’associazione UCM Italy.

Così il vicepresidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Mangiacotti: “È con immenso piacere che oggi accogliamo nella nostra terra, che è terra di straordinaria generosità e di meravigliosa accoglienza il Console Generale dell’Ucraina Maksym Kovalenko. Un momento dal grande valore simbolico e dal profondo significato, per il quale lo ringrazio, come saluto e ringrazio il prefetto di Foggia, il Questore di Foggia, tutti i sindaci oggi qui presenti ed il presidente dell’associazione UCM Italy, Paolo Brescia, promotore di questo evento. La drammatica aggressione della Russia all’Ucraina non è ancora conclusa. Tantissimi sono stati i profughi che la nostra Capitanata ha accolto, confermando la propria vocazione alla solidarietà e la vicinanza ad un popolo che da mesi è vittima di una violenza intollerabile e senza giustificazioni. D’altro canto sia la provincia di Foggia sia l’Ucraina hanno come santo patrono San Michele Arcangelo. Un legame che la Capitanata ha onorato e continuerà onorare, di cui siamo orgogliosi e fieri. Grazie al Console Kovalenko per questa dimostrazione di fratellanza, grazie a tutti sindaci e tutte le comunità che hanno ospitato chi è fuggito dai teatri di una guerra di aggressione catastrofica, grazie a chi ha promosso questo appuntamento. Un appuntamento di pace, di condanna ferma e decisa della guerra e di promozione dei valori di solidarietà di cui questa terra è sempre stata immensamente ricca”. (In foto, il questore Rossi, il prefetto Valiante, il vicepresidente della Provincia Mangiacotti e il console Kovalenko)