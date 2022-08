Ladri in azione nella notte alla scuola “Alfieri” di Foggia in via Bari. I malviventi, stando a quanto riportato da gazzettadelmezzogiorno.it, hanno portato via computer, lavagne luminose e strumenti musicali. Aperti anche i rubinetti con inevitabile allagamento dell’istituto. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.