“Corri In Piazza”, a Manfredonia corsa per bambini e ragazzi all’insegna della solidarietà e dell’aggregazione

Enorme il successo riscosso nell’ultima rovente domenica di luglio dall’evento sportivo “Corri In Piazza” – Memorial Francesco Tomaiuolo, gara podistica per bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 13 anni organizzata dalla “A.S.D. Gargano 2000” e dal suo presidente Giovanni Cotugno, in collaborazione con il C.S.I. e l’associazione culturale ARS.

La manifestazione rientra nel ricco programma previsto nell’ambito della 68^ edizione del “Carnevale di Manfredonia” denominato “L’Estate di Zé Peppe”, kermesse fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e che beneficia di un finanziamento della Regione Puglia.

Numerosi i bambini ed i ragazzi schierati ai nastri di partenza, oltre ogni più rosea aspettativa in considerazione anche delle condizioni meteo proibitive del periodo, ma la voglia di divertirsi e di mettersi in gioco, dopo gli estenuanti blocchi e divieti innescati dalla pandemia, è stata più forte di ogni cosa!

Le gare, programmate su distanze diverse e distinte per classi di nascita (4/5 anni, 6/7 e così via sino a 13), hanno avuto la partenza/arrivo nella centralissima Piazza del Popolo e precisamente nel tratto di Corso Manfredi, interessando proprio quest’ultima via e comprendendo giri di boa opportunamente segnalati.

Incontenibile l’emozione dei piccoli campioni prima dello start, ai quali, al termine della prova, è stata consegnata una medaglia ricordo. Preziosa poi la presenza del campione sipontino FISDIR Alessandro Tomaiuolo, che ha fatto da apripista e da lepre su tutti i percorsi, accompagnando amorevolmente i piccoli partecipanti, passo dopo passo.

Le competizioni sono state arricchite dall’adesione di alcuni bimbi/e e ragazzi/e ucraini, fortemente coinvolti per donare loro qualche attimo di spensieratezza e di gioia, nonché dalla presenza del piccolo Gabriel, valore aggiunto in una comunità come la nostra che lotta e lotterà sempre e ad ogni costo per l’inclusione più completa! Un mix di gioia, freschezza, serenità e commozione insomma, per un pomeriggio che verrà ricordato sicuramente a lungo.