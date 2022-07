Make-A-Wish Italia cerca volontari nel Foggiano. “Per esaudire i desideri dei bambini gravemente malati”

Make-A-Wish Italia onlus, associazione che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni affetti da gravi patologie per portar loro gioia, forza e speranza, cerca volontari in provincia di Foggia.

Un desiderio che si realizza, per un bambino malato gravemente, è un pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le terapie e di ritrovare la speranza.

Make-A-Wish Italia basa la propria attività sull’aiuto dei volontari, 250 su tutto il territorio nazionale, che donano il proprio tempo libero e la loro voglia di fare.

Finora sono stati realizzati oltre 2500 desideri di bambini con tumori e altre gravi malattie, ma ci sono ancora molti altri piccoli a cui Make-A-Wish può cambiare la vita.

I volontari devono possedere i seguenti requisiti e caratteristiche personali: tempo libero e voglia di fare; intraprendenza e creatività; affidabilità e serietà; attenzione ai rapporti umani.

Sono previsti diversi ruoli, all’interno dell’organizzazione: Wish catcher, incontra i bambini e le loro famiglie per scoprire il desiderio del loro cuore; Wish granter, aiuta nella realizzazione dei desideri, in affiancamento agli uffici dell’associazione; Fundraiser, aiuterà nella raccolta dei fondi e nell’organizzazione degli eventi; fotografo/cameraman, è presente il giorno della realizzazione dei desideri, per riprendere il sorriso dei bambini. Le persone interessate possono contattare i volontari tramite il sito o scrivendo una mail all’associazione.

Per ulteriori informazioni:

Make-A-Wish Italia

e-mail: [email protected]

url: www.makeawish.it