Comune di Foggia, Piano assunzioni 22-24. I commissari approvano i profili da inserire nell’Ente

Risale all’aprile del 2022 la decisione della Commissione straordinaria del Comune di Foggia di modificare ed integrare in corso d’anno la programmazione del fabbisogno di personale dell’Ente e del Piano assunzionale 2022 – 2024 qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare nuove e/o diverse esigenze assunzionali.

La norma nazionale è il Decreto Crescita che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria. Come recita la legge i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, non superiore ad un certo valore soglia con riferimento alle entrate correnti.

Ebbene per l’annualità 2022 la Commissione guidata da Marilisa Magno a tempo indeterminato ha confermato l’avvio della procedura concorsuale per la copertura a tempo indeterminato (e full-time) di 3 posti da Dirigente, di cui un dirigente avvocato al Servizio Avvocatura, un dirigente amministrativo ai Servizi Sociali, Educativi e Politiche Giovanili e un dirigente tecnico da assegnare al Servizio Ambiente; l’avvio al reclutamento, attraverso l’utilizzo prioritario dello scorrimento delle graduatorie concorsuali di altri Enti per la copertura di 10 posti da “Istruttore Tecnico Geometra” – Cat. C. Ha confermato inoltre l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 6 unità di categoria D, attraverso l’utilizzo prioritario dello scorrimento delle graduatorie concorsuali di altri Enti, individuate nei seguenti profili professionali di cat. D: 3 posti di “Istruttore Direttivo Tecnico”, 1 posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, 2 posti di “Istruttore Direttivo Contabile”.

La Commissione ha inoltre deliberato l’integrazione da 11 a 13 unità con progressione verticale di 3 posti di “Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza”, 2 posti di “Istruttore Direttivo Avvocato”, 3 posti di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, 1 posto di “Istruttore Direttivo Psicologo”, 2 posti di “Istruttore Direttivo Contabile” e 2 posti di “Istruttore Direttivo Tecnico”. È confermata la previsione della progressione verticale di ulteriori 10 unità di categoria C, 5 posti di “Istruttore Amministrativo” e 5 posti di “Istruttore Tecnico – Geometra”, oltre che l’anticipo all’annualità corrente della previsione della progressione verticale di 3 unità di categoria B1 – esecutore amministrativo e la trasformazione da tempo pieno (36 ore sett.) a tempo parziale (30 ore sett.), attraverso l’utilizzo prioritario dello scorrimento delle graduatorie concorsuali di altri Enti, per la copertura di 21 posti di “Istruttore di Polizia Locale” – cat. C, in parziale sostituzione di personale. Verranno reclutati da altri enti altri 5 “Istruttore Contabile” – cat. C – in parziale sostituzione di personale, di medesima categoria e profilo, in quiescenza e verrano assunte 4 unità part-time 30 ore settimanali con il profilo di “Operatore Servizi – Accompagnatori scuolabus”.

È a tempo determinato invece l’utilizzo, attraverso lo “scavalco condiviso” per sole 9 ore settimanali di un Funzionario Informatico D3/D6 proveniente dal Comune di Manfredonia, già in essere dal febbraio 2022.

Per l’annualità 2023 confermati l’avvio al reclutamento a tempo indeterminato, di 9 unità di cat. A “bidelli”, part-time 24 ore settimanali, da reclutare mediante richiesta al Centro Territoriale per l’Impiego; la trasformazione da tempo parziale (30 ore sett.) a tempo pieno (36 ore sett.), di n. 21 posti di “Istruttore di Polizia Locale” – cat. C assunti nell’anno 2022 attraverso l’utilizzo dello scorrimento delle graduatorie concorsuali di altri Enti mentre per l’annualità 2024 tutto ok l’avvio al reclutamento a tempo indeterminato, di 16 unità di cat. A “Accompagnatori scuolabus”, part-time 24 ore settimanali, da reclutare mediante richiesta al Centro Territoriale per l’Impiego.