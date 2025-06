Nuovo passo avanti per il potenziamento dell’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia: è stato pubblicato il bando di gara per i lavori di ampliamento e riqualificazione del piazzale di sosta aeromobili, un’opera attesa da anni e dal valore strategico per il futuro della mobilità aerea nel nord della Puglia.

L’intervento, per un importo lordo complessivo di circa 9 milioni di euro, prevede una serie di lavori sulla base delle indicazioni fornite da ENAC. Il progetto riguarda l’adeguamento della capacità portante della pavimentazione e l’ampliamento del piazzale esistente sul lato est del raccordo “E”. Contestualmente, è prevista la realizzazione di un nuovo piazzale (apron) sul lato ovest, per un’estensione complessiva di circa 45.000 metri quadrati. Al termine dei lavori, la superficie totale del piazzale passerà dagli attuali 35.000 mq a 80.000 mq.

Un’infrastruttura in crescita per collegare il territorio

Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, che ha definito la pubblicazione del bando “il risultato di un lavoro decennale condotto con determinazione per dare allo scalo foggiano un’infrastrutturazione adeguata alle esigenze del presente e del futuro”.

“Questo intervento potenzia la funzionalità operativa dell’aeroporto e ne rafforza il ruolo strategico all’interno del sistema aeroportuale pugliese – ha sottolineato Piemontese – ampliando la sua funzione a servizio della mobilità, del turismo e dello sviluppo economico, in connessione migliore con il resto del Paese e dell’Europa”.

L’ampliamento del piazzale aeromobili rappresenta dunque un tassello fondamentale per consolidare il rilancio del Gino Lisa, dopo anni di attese e promesse. L’obiettivo dichiarato è quello di farne un’infrastruttura capace di sostenere con continuità voli commerciali, traffico passeggeri e attività logistiche a vantaggio dell’intero territorio del nord pugliese.