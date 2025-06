Alla vigilia della riattivazione della tratta Foggia-Manfredonia, prevista per domenica 15 giugno, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Rosa Barone ha presentato un’interrogazione indirizzata all’assessora regionale ai Trasporti Debora Ciliento, per chiedere chiarimenti sul ruolo della Rete Ferroviaria Italiana (RFI)nell’attuazione del Piano Regionale dei Trasporti (PRT) e sul futuro del servizio ferroviario locale.

Secondo Barone, la ripresa della circolazione dei treni sulla linea che collega il capoluogo dauno alla città sipontina rappresenta “una notizia importante per lo sviluppo economico e turistico della zona”, ma non basta. “Serve una pianificazione dettagliata del trasporto ferroviario regionale – afferma – e risposte chiare sul destino della stazione di Manfredonia, su cui da anni si attendono interventi strutturali e programmatici”.

Un piano attuativo mai decollato

Nel mirino della consigliera c’è in particolare l’attuazione del Piano Regionale dei Trasporti 2021-2030, strumento strategico che, secondo la legge regionale vigente, dovrebbe essere accompagnato da piani attuativi in grado di trasformare gli indirizzi programmatici in progetti concreti. Tra i nodi ancora irrisolti, il coinvolgimento diretto di RFI, soggetto gestore della rete ferroviaria nazionale e responsabile anche della manutenzione della linea Foggia-Manfredonia, già oggetto nel 2013 di un accordo di programma per il trasferimento alle competenze regionali.

“Nell’interrogazione – sottolinea Barone – ho chiesto di sapere se la Regione abbia formalmente affidato a RFI la redazione di un piano dettagliato per il trasporto ferroviario locale, sia passeggeri che merci, e in quale stato si trovi tale piano: quali attività siano state avviate, con quali tempistiche e con quali risultati concreti”.

La richiesta di trasparenza sulla pianificazione regionale

Per la rappresentante del M5S, a quattro anni dalla definizione del Piano Attuativo “non esistono ancora evidenze di studi o azioni operative riguardanti il trasporto ferroviario locale”. Da qui l’invito rivolto alla Giunta regionale a fornire chiarimenti ufficiali e a definire impegni puntuali per il rilancio del sistema ferroviario in Puglia, anche in ottica di sostenibilità e intermodalità.

“La mobilità regionale – conclude Barone – non può più basarsi su annunci o soluzioni provvisorie. La tratta Foggia-Manfredonia deve essere valorizzata e integrata in una visione più ampia, che tenga conto delle esigenze reali dei cittadini e delle potenzialità economiche e logistiche del territorio”.