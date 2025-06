Sarebbe stata ritrovata l’arma usata per ferire alla testa Silvano Lamedica, 17 anni, il giovane attualmente ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia. Sul caso sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Restano da chiarire dinamica e movente, ma gli inquirenti proseguono serratamente le attività investigative per ricostruire i fatti.

Nel frattempo, in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia colpita, il Comitato Festa Patronale di San Sabino, la Parrocchia Santa Maria della Strada e l’amministrazione comunale di Torremaggiore hanno deciso di rinviare a data da destinarsi tutte le celebrazioni religiose e civili in programma dal 13 al 16 giugno.

La scelta è stata condivisa anche dal sindaco Emilio Di Pumpo, da don Antonio Soccio e dal presidente del Comitato Festa Leonardo Carretta, i quali hanno spiegato in un comunicato che l’unico appuntamento confermato sarà la Santa Messa in programma sabato 14 giugno alle ore 11, come momento di preghiera collettiva per il giovane concittadino.

“Abbiamo ritenuto doveroso sospendere ogni forma di celebrazione pubblica – scrivono – riconoscendo il valore del silenzio, del raccoglimento e della preghiera come autentiche espressioni di vicinanza. La speranza più grande è che Silvano possa tornare presto dalla sua famiglia: sarebbe questa, per tutti noi, la festa più bella”. La nuova calendarizzazione degli eventi sarà comunicata quando le condizioni lo permetteranno.