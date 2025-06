Foggia continua “a sprofondare nel degrado e nell’inefficienza amministrativa, mentre la Giunta Episcopo si limita a tagli di nastri e proclami sui social”. A denunciarlo sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Claudio Amorese, Concetta Soragnese, Maurizio Accettulli e Gino Fusco.

“Questa amministrazione si è specializzata in inaugurazioni, promesse non mantenute e totale disinteresse per i problemi reali della città”, dichiarano i consiglieri. L’ultimo esempio è l’inaugurazione del Centro Comunale di Raccolta in viale Kennedy: un’opera progettata e avviata dalla precedente amministrazione, che l’attuale sindaca aveva osteggiato in campagna elettorale, salvo poi completarla nel silenzio generale, tradendo l’impegno di ascolto promesso ai residenti del CEP. Durante la campagna elettorale, la sindaca Episcopo aveva dichiarato: “Le decisioni calate dall’alto devono essere archiviate bisogna tenere conto dell’opinione di un intero quartiere ci dà la cifra di quanto quell’esperienza sia stata mortificante per la nostra comunità e debba essere quanto prima archiviata. Sono convinta che il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini sia un elemento imprescindibile nell’elaborazione delle scelte di un’amministrazione, un elemento che io stessa ho messo in cima al programma elettorale”.

Oggi, quelle parole risultano completamente disattese. Il CCR farà crescere la differenziata del 4%” dichiara l’assessore Aprile. Ma i dati parlano chiaro: Foggia è ferma al 27% senza un piano strategico, senza programmazione, senza risultati. “È solo propaganda – proseguono i consiglieri – A gennaio l’assessore Aprile parlava di raccolta porta a porta e rinegoziazione con AMIU, ma nel frattempo sono stati spesi 1,8 milioni di euro di fondi PNRR per cassonetti ‘intelligenti’, di cui si sono perse le tracce. Dove sono finiti? Perché non sono ancora stati installati, nonostante la scadenza fissata per fine 2024?” Le scelte dell’amministrazione risultano contraddittorie, confuse e prive di una visione di lungo periodo. Foggia merita rispetto, decoro e serietà – non una passerella social di assessori più interessati ai like che ai risultati concreti. “Questa amministrazione ha già fallito”, concludono i consiglieri di Fratelli d’Italia. “I foggiani meritano molto di più”.