Mercoledì 11 giugno, alle ore 18, si terrà il torneo conclusivo del progetto “Una racchetta per lo sport – Dalla strada all’Oratorio”, promosso dal Rotary Club Foggia “Umberto Giordano” in collaborazione con la parrocchia San Paolo Apostolo del quartiere CEP. Un percorso sportivo e sociale durato dieci mesi, che ha coinvolto quaranta bambini tra cui minori con disabilità ed extracomunitari, con l’obiettivo di avvicinarli allo sport e favorirne l’inclusione.

Guidati dall’istruttore Giovanni Manigrasso e coordinati dalla professoressa di educazione fisica Floriana De Vivo, presidente dell’ASD Elpis, i giovani partecipanti si sono cimentati una volta a settimana, per due ore, con il tennis tavolo, in un contesto educativo che ha privilegiato valori come rispetto, lealtà e coesione.

L’iniziativa, ideata dalla socia rotariana Maria Buono, ha inteso non solo offrire lezioni sportive, ma costruire un modello di rete tra territorio, parrocchia, famiglie e associazionismo, con uno sguardo specifico verso il mondo paralimpico. Il progetto ha rappresentato una concreta azione di contrasto al disagio, dimostrando come lo sport possa trasformarsi in uno strumento educativo e inclusivo per tanti giovani del quartiere.