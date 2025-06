Mercoledì 11 alle ore 17 presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte a Foggia il consigliere regionale e commissario provinciale della Lega, l’avvocato Joseph Splendido, accoglierà l’onorevole Armando Siri, politico, giornalista e scrittore. “Un’occasione molto importante – dichiara l’avvocato Miriam Ventura, vice commissario cittadino Lega Foggia -. La presenza dell’onorevole rafforzerà e darà lustro alla nuova e sempre più emergente crescita del partito su Foggia e provincia”.

In questa occasione sarà presentato ufficialmente il nuovo direttivo della Lega Foggia composto da individui emergenti ed impegnati nei diversi settori della società civile. “L’onorevole Siri non è solo responsabile nazionale dei dipartimenti della Lega, ma è anche il fondatore della Scuola di formazione politica Lega. È un nuovo modo di concepire il fare politica – continua il vice commissario -. Attraverso il pensiero, si conosce e dunque si crea, ogni azione in politica deve scaturire da atteggiamenti empatica”.

L’incontro, inoltre, sarà l’occasione per presentare l’ultimo libro dell’onorevole “A tutto c’è un perché”, in cui si affronterà il tema attuale dell’uso improprio dell’intelligenza artificiale. Si parlerà anche di Flat Tax al 15% per partite IVA, dipendenti e pensionati, dell’importanza del Ponte di Messina.

All’incontro saranno presenti, oltre a Joseph Splendido in qualità di commissario provinciale Lega, l’avvocato Vincenzo Paglia in qualità di commissario cittadino, Alfonso Carella commissario provinciale Lega Giovani, tutto il direttivo provinciale e militanti.

A moderare invece sarà il vice commissario cittadino l’avvocato Miriam Ventura. “Un momento di sicuro arricchimento per il partito e non solo”, conclude la legale foggiana leghista.