“La Puglia non è solo Gallipoli, Otranto o Monopoli. La Puglia è anche la riviera della Bat e il Gargano, dove i prezzi di lettini e ombrelloni a 90 euro non sono mai arrivati. Assoutenti e Codacons prima di lanciare inutili allarmismi, parlando di tariffe da capogiro e di villeggiature proibitive, leggessero bene i dati e soprattutto scrivessero i nomi degli stabilimenti balneari e delle località dove vengono applicate queste tariffe. Vi posso garantire che in provincia di Foggia e sul Gargano in particolare questi prezzi altisonanti non esistono. In questo periodo ci sono stabilimenti balneari che vi danno ombrellone e due lettini anche a 10 euro, e la media per il giornaliero è di 15-20 euro. A luglio 25-40 euro, ad agosto 30-50, ma 90 euro non esiste proprio. Ogni anno, ad inizio stagione la solita storia”.

Ad alzare la voce e a rispondere alle notizie diffuse da Assoutenti e Codacons, è Michele Giarrusso, titolare del Lido La Bussola di Vieste e referente SIB Confcommercio della provincia di Foggia. Da Manfredonia a Lesina sono oltre 300 gli stabilimenti balneari in concessione, e vi posso garantire che la maggior parte dei miei colleghi non ha affatto aumentato i prezzi. Qualcuno ha introdotto un piccolo ritocco del 10% a seguito di nuovi investimenti”. Situazione analoga anche nei camping. “Noi – aggiunge Fabio Bezzi del villaggio Catenella di Vico del Gargano – abbiamo lasciato le stesse tariffe dello scorso anno”.