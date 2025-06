È bufera sulla gestione del verde pubblico nel quartiere San Pio X, dove Fratelli d’Italia denuncia lo stato di abbandono del parco giochi, definendolo “emblema del degrado urbano” e della “totale incapacità amministrativa” della maggioranza guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo. A far esplodere la polemica è stato l’episodio avvenuto venerdì scorso, quando un grosso albero è caduto a poca distanza da un’altalena.

A intervenire sono stati i consiglieri comunali Maurizio Accettulli, Claudio Amorese, Concetta Soragnese e Gino Fusco, che hanno sottolineato come, a giorni di distanza, “non sia stato ancora ripristinato il cancello danneggiato dalla caduta” né messe in atto misure di messa in sicurezza.

Preoccupazione per la sicurezza dei bambini

“Ci chiediamo – affermano i consiglieri meloniani – se sia stata effettuata una ricognizione puntuale dello stato di salute degli altri alberi presenti all’interno del parco, per evitare ulteriori e gravissimi pericoli per i bambini e tutti i frequentatori”. Un tempo sorvegliata, l’area oggi si presenta – denunciano – non custodita e in evidente stato di incuria.

Un problema che riguarda l’intera città

FdI evidenzia inoltre che la situazione di degrado non sarebbe circoscritta al solo parco giochi di San Pio X: “La sporcizia e la mancata manutenzione del verde pubblico – dichiarano – sono condizioni che si possono riscontrare in tutte le zone di Foggia da diverse settimane”.

L’appello alla sindaca

“Chiediamo alla sindaca Episcopo – concludono – di farsi immediatamente carico del problema e di fornire risposte concrete in tema di gestione e manutenzione degli spazi verdi. L’estate è appena iniziata e Foggia merita di essere amministrata come una città civile“.