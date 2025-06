Un’occasione preziosa per tutti i proprietari o futuri proprietari di cani: l’Ufficio Benessere Animale e Randagismo del Comune di Lucera ha lanciato un corso gratuito di formazione per favorire una convivenza serena e consapevole tra persone e animali domestici.

Il percorso formativo, articolato in due giornate, mira a fornire strumenti utili per comprendere meglio il comportamento del cane, favorire una corretta socializzazione, prevenire problematiche legate alla convivenza e costruire una relazione armoniosa basata sulla fiducia reciproca.

A guidare i partecipanti sarà la dottoressa Marisa Carafa, dirigente veterinaria dell’ASL FG e specialista in medicina comportamentale, affiancata dalla dottoressa Isabella Paciolla, che curerà la parte legislativa.

Per i proprietari di cani appartenenti a razze definite “impegnative” – come terrier, bull e molossoidi – è prevista anche la possibilità di conseguire il Patentino per cani speciali, previo completamento di una giornata integrativa con sessioni teoriche e pratiche.

Come partecipare

L’iniziativa è completamente gratuita, ma è necessaria l’iscrizione compilando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio comunale o scaricabile dal sito del Comune di Lucera. Le domande possono essere inviate via PEC all’indirizzo [email protected] oppure consegnate a mano al Protocollo Generale in Corso Garibaldi 74.

Scadenza per le iscrizioni: giovedì 19 giugno alle ore 12:00

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Benessere Animale e Randagismo al numero 0881.541550.

L’iniziativa è sostenuta dalla dirigente del servizio Domenica Franchino, dall’assessora comunale al Benessere Animale Maria Barbaro e dal sindaco Giuseppe Pitta, che insieme sottolineano l’importanza di promuovere la cultura del rispetto e della responsabilità nei confronti degli animali da compagnia.