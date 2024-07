“Come consigliere comunale, sento il dovere di esprimere la mia preoccupazione per la direzione che l’attuale amministrazione sta prendendo”. Lo afferma l’ex candidato sindaco di Foggia, Antonio De Sabato.

“Negli ultimi sei mesi – prosegue -, abbiamo assistito a una serie di aumenti che stanno gravando pesantemente sui cittadini: aumento della fascia oraria del parcheggio a pagamento in centro nei weekend. Aumento del numero dei componenti dei CdA delle partecipate. Aumento della Tari”.

A parere di De Sabato, “l’ultimo bollettino è chiaro: gli aumenti impattano in proporzione al numero dei componenti e alla metratura delle abitazioni, senza tenere conto della reale situazione economica delle famiglie. Sarebbe stato possibile adottare una Tari sociale basata sull’Isee, garantendo così un sistema più equo e procedendo contestualmente a una diminuzione della tassa per i nuclei più vulnerabili. Invece, gli aumenti medi si aggirano intorno al 2,5%, traducendosi in almeno 20 euro in più all’anno per famiglia, nonostante la qualità del servizio di raccolta dei rifiuti sia ancora insufficiente”.

Poi conclude: “La situazione è ulteriormente aggravata da una certa inefficienza gestionale, evidente nella lentezza nell’accesso ai fondi del Pnrr e nella predisposizione errata del piano di assunzioni. È giunto il momento di ammettere queste carenze e di lavorare per una gestione più oculata e responsabile delle risorse pubbliche. Chiedo un’azione immediata e concreta per rivedere questi aumenti, con un’attenzione particolare alla sostenibilità economica delle famiglie e alla qualità dei servizi offerti”.