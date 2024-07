“È stata approvata all’unanimità dei presenti in Consiglio Comunale la proposta relativa alla modifica della convenzione per la concessione in uso dei locali siti nell’edificio di proprietà comunale all’Accademia di Belle Arti. Si tratta nello specifico degli spazi dell’ex specola meteorologica di Foggia”. Lo afferma il consigliere comunale del Pd, Mario Cagiano.

Questo provvedimento, frutto del lavoro del consigliere comunale Mario Cagiano è stato possibile “grazie all’attiva partecipazione in fase di stesura del testo – fa sapere il giovane politico – dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti oltre che del Consigliere di Amministrazione dell’ABA, Marco D’Amelio. Con questa mozione il Comune di Foggia con la sua amministrazione si impegna significativamente nel consegnare alle studentesse e agli studenti spazi per vivere al meglio la propria esperienza di studio”.

“L’Accademia delle Belle Arti di Foggia, insieme al Conservatorio Umberto Giordano e all’Università degli Studi di Foggia, costituisce uno dei pilastri della formazione culturale della nostra città. Quotidianamente, numerosi studenti provenienti da fuori città scelgono Foggia per i loro studi presso l’ABA” ha sottolineato Cagiano durante il suo intervento in consiglio, evidenziando così l’importanza sociale ed economica di questa istituzione. Il vice segretario del Pd Foggia si è detto molto soddisfatto dell’approvazione del testo e ha quindi aggiunto: “Questo provvedimento comunale risponde alle esigenze crescenti di spazio degli studenti, fornendo loro nuove opportunità per esprimere il proprio talento. È significativo notare come l’Accademia delle Belle Arti di Foggia riesca ogni anno ad attrarre studenti dalla BAT, competendo con l’Accademia delle Belle Arti di Bari. L’aggiornamento della convenzione esistente dimostra l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le necessità formative della nostra città, sostenendo il ruolo cruciale dell’Accademia delle Belle Arti nel contesto educativo e culturale”.