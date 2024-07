“Il Consiglio Comunale ha appena approvato l’aumento della TARI per i cittadini di Foggia”. Lo scrive il consigliere d’opposizione, Claudio Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia.

“Aumenti sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Un atto a cui siamo assolutamente contrari. L’amministrazione di centro-sinistra aveva annunciato che sarebbe stata vicina ai cittadini e invece vara un provvedimento a sfavore dei foggiani per un servizio di raccolta dei rifiuti che lascia ancora molto a desiderare”.

L’assessore al Bilancio, Davide Emanuele: “Lieve aumento”

“Il Consiglio comunale nella seduta odierna ha approvato a maggioranza l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (PEF) 2024-2025 e l’adeguamento della tariffa TARI per il 2024 – lo conferma una nota dell’assessore al Bilancio, Davide Emanuele -. L’aumento generale dei costi di gestione variabili (di 3 milioni 37.930 euro rispetto al periodo precedente) e la parallela diminuzione dei costi fissi (di 1 milione 706.939 euro) ha determinato la necessità di un incremento del PEF di 1 milione 330.991 euro (le entrate devono necessariamente coprire i costi): il 5 per cento, una cifra comunque inferiore alla media registrata nella gran parte dei Comuni italiani, nei quali l’aumento medio è del 10 per cento”.

“L’aumento dei costi variabili negli scorsi anni è stato prodotto dalle ricadute sull’economia del conflitto in Ucraina scatenato dalla Russia, a partire dall’impennata del costo del carburante; poi dall’aumento del tasso di inflazione e delle ulteriori addizionali” ha spiegato l’assessore al Bilancio Davide Emanuele. “Siamo riusciti comunque a contenere l’impatto per le famiglie: gli aumenti impatteranno in proporzione al numero dei componenti e della metratura delle abitazioni, e saranno mediamente del 2,5 per cento. Parliamo quindi al massimo di circa 20 euro l’anno in più, anche se la volontà dell’amministrazione resta quella di migliorare sempre più la qualità del servizio di raccolta dei rifiuti reso ai cittadini, e renderlo all’altezza dei sacrifici loro richiesti, delle aspettative e delle esigenze”, la sua conclusione.