Non c’è limite al peggio. Le telecamere di videosorveglianza hanno filmato due persone, un uomo e una donna, all’interno di un edificio di via Bari 60 a Foggia. Nel filmato si notano i due salire le scale per raggiungere un pianerottolo dello stabile. A questo punto la donna si abbassa i pantaloni e si lascia andare ad un bisogno fisico davanti ad una porta di ingresso. Poi si pulisce rapidamente e si dilegua insieme all’uomo che era con lei.

“Due animali vestiti da persone”, ha commentato a l’Immediato un residente. “Nel palazzo ci sono uffici e appartamenti abitati da gente civile”.