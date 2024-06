La spiaggia di Marina Piccola a Vieste è libera ed è anche bene attrezzata. C’è il bagnino, ci sono i battelli per il salvataggio, una torretta di avvistamento e anche i nonni vigili che dopo aver fatto da supporto alla Polizia locale all’uscita dalle scuole, da qualche giorno garantiscono vigilanza e sicurezza ai bagnanti della Marina Piccola.

La loro vigilanza costante permette a tutti di godersi l’estate in serenità, riflettendo il forte senso di solidarietà che caratterizza la comunità viestana.

“Tutto questo – ha spiegato l’assessore Tano Desimio – per garantire la sicurezza dei bagnanti che affollano quotidianamente questa splendida spiaggia. Grazie alla collaborazione con Gianfranco Felline della FIS, è stato possibile mettere in atto questo importante progetto che prevede un sistema di salvataggio efficace e pronto a intervenire in caso di emergenza. Questo servizio rappresenta solo il primo passo di un piano più ampio che coinvolgerà anche altre spiagge del territorio comunale”.

Poi fa sapere che “durante l’estate, in alcuni weekend, sarà inoltre organizzato un programma di formazione con i cani da salvataggio della Six, al fine di sensibilizzare ed educare i bagnanti sulla sicurezza in acqua. L’amministrazione comunale è fortemente impegnata nella salvaguardia della vita umana in mare e lavora costantemente per prevenire qualsiasi tipo di incidente. La postazione di salvataggio è attrezzata per rispondere a qualsiasi emergenza e siamo certi che questo servizio contribuirà in modo significativo a garantire la sicurezza di tutti coloro che scelgono di trascorrere una giornata di relax in spiaggia”.

E conclude: “Questo è solo un punto di partenza, in quanto ci occuperemo anche di altri progetti per la salvaguardia di ulteriori spiagge nei prossimi anni. Desideriamo ringraziare in modo speciale i vigili che forniscono un supporto giornaliero e hanno una postazione all’ingresso della spiaggia per soddisfare ogni esigenza dei bagnanti”.