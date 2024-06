“Vito Leccese è il sindaco di Bari con oltre il 70% dei consensi. Una vittoria schiacciante che per un soffio non abbiamo potuto festeggiare due settimane fa. Il Pd ha creduto fin da subito nella candidatura di Vito Leccese e ha dato un importante contributo alla sua elezione”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Puglia, Domenico De Santis. “La bassa affluenza – aggiunge – è un dato che continua a preoccupare in ogni elezione, ma nel caso di Bari tutto il popolo del centrosinistra si era già espresso con percentuali larghissime a favore di Vito. Insieme a Michele Laforgia saremo accanto al sindaco per continuare a governare questa terra nel segno della buona amministrazione”.

“Auguri a Vito Leccese nuovo sindaco di Bari in continuità con la precedente amministrazione. La politica dovrà porsi qualche interrogativo perchè a scegliere il nuovo sindaco è stato poco più di un terzo della popolazione. Vuol dire che la gran parte di Bari non si è appassionata alla campagna elettorale e ha scelto di non appassionarsi a queste amministrative e credo che la politica debba proprio ripartire da qui”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Fabio Romito, dando per acquisita la vittoria del candidato del centrosinistra, Vito Leccese. (Ansa)