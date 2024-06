Ha funzionato l’alleanza tra Lidya Colangelo, candidata di Fratelli d’Italia e civiche e Anna Paola Giuliani (civiche+Udc), giunta terza al primo turno. A sorpresa, Colangelo è la nuova sindaca di San Severo. Rimontati i circa venti punti di svantaggio nei confronti di Angelo Masucci, candidato sindaco del campo largo di centrosinistra. Lo scarto tra Colangelo e Masucci si aggira intorno ai 4 punti, 52% a 48%. In città hanno votato 19.231 elettori su 44.061 aventi diritto al voto (21174 uomini e 22721 donne) pari al 43,65%.

Questo il commento di Giannicola De Leonardis, segretario provinciale Fratelli d’Italia di Capitanata: “Esprimo le mie più vive congratulazioni a Lidya Colangelo, nuova Sindaca di San Severo. Una grande Città della Capitanata che da oggi può contare su una Amministrazione che finalmente potrà lavorare alla sua rinascita. Lidya Colangelo, persona esemplare nel suo costante impegno in Politica, animato dalla passione e dall’autentica attenzione verso ogni cittadino di San Severo, ha dimostrato di saper aggregare attorno a un programma concreto e in un contenitore accogliente tutte quelle persone di valore e con valori che credono che la Politica non sia la gestione del potere per il potere, che non sia la disamministrazione rappresentata in questi ultimi 10 anni dal centrosinistra, ma che sia impegno costante da portare avanti con passione e competenza. Siamo orgogliosi, come Fratelli d’Italia, di aver contribuito alla vittoria con tutte le nostre energie e la dedizione dei nostri candidati che ringrazio di cuore per il grande impegno profuso in una campagna elettorale non semplice. A Lidya Colangelo e a tutti i consiglieri eletti nella coalizione – conclude De Leonardis – il mio augurio di un grande e proficuo lavoro per il bene dei cittadini di San Severo”.