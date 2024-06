L‘approvazione della legge sull’autonomia differenziata è “un’ingiustizia orribile” e “il parlamento ha scritto una pagina orribile che lede l’unità nazionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della conferenza stampa, tenutasi a Bari, sulla presentazione dei dati rilevati dal Sistema nazionale per la protezione ambientale sul monitoraggio delle acque costiere di balneazione della Puglia.

“Quando consenti alle regioni più ricche come Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia di trattenere il gettito fiscale, che oggi viene mandato a Roma per essere ridistribuito alle regioni meno ricche, determini principio per cui solidarietà non esiste più e non esiste più l’unità repubblicana. Si salvi chi può”, ha aggiunto. “Ci siamo sempre aiutati durante guerre, catastrofi, pandemie e alluvioni, ora invece questa norma fa cadere il principio costituzionale per il quale aiutarsi è un obbligo che diventa invece una facoltà, per il solo fatto che la sede fiscale di alcune aziende è storicamente più orientata verso il nord che verso il sud”, ha concluso. (Ansa)