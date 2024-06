Questa mattina, Maurizio Falco, commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi e la lotta allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, si è recato in visita presso la Prefettura di Foggia dove ha incontrato il prefetto Maurizio Valiante, unitamente ai vertici provinciali delle Forze di Polizia e ai rappresentanti del Politecnico di Bari e della Università degli Studi di Foggia che stanno collaborando con gli Enti locali nella definizione delle progettualità finanziate con i fondi Pnrr in questo settore.

“L’incontro odierno promosso dal Commissario Straordinario, a pochi giorni dalla sua nomina – riporta la prefettura foggiana in un comunicato -, a conferma della particolare attenzione dell’organo commissariale per la provincia di Foggia, ha rappresentato una prima occasione per acquisire la conoscenza diretta delle problematiche relative al fenomeno migratorio nel territorio della Capitanata e, in particolare, delle importanti iniziative avviate sul territorio finalizzate per il superamento degli insediamenti abusivi”.

Al termine della riunione, Falco ha dato atto del “rilevante lavoro preparatorio già svolto con la regia della Prefettura di Foggia, rispetto al quale la sua azione potrà proseguire in maniera tempestiva e concreta fin da subito, e in tale direzione ha preannunciato un prossimo tavolo di coordinamento istituzionale già nei primi giorni del mese di luglio per impostare proficuamente le interlocuzioni con i Comuni destinatari dei fondi Pnrr e con le parti sociali coinvolte nel percorso di realizzazione degli interventi in argomento”.