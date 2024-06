Non un bel panorama quello visibile sulla spiaggia di Siponto a Manfredonia, dominata da alcune “montagne” di alghe a ridosso della riva. Un disagio non solo per i bagnanti, ma anche per gli operatori turistici che gestiscono gli stabilimenti balneari sul litorale sipontino.

Stando alle informazioni recuperate da l’Immediato, ci sarebbe una sorta di stasi amministrativa a causa della quale gli operatori non avrebbero ancora ricevuto l’autorizzazione allo spostamento delle alghe. I gestori sperano di risolvere al più presto questa vicissitudine per poter finalmente rimuovere quelle montagne di alghe dalla spiaggia.