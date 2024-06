“Da amministratori e anche semplici cittadini, siamo strenui sostenitori dell’importanza di uno Sportello che colleghi idealmente la nostra città al cuore dell’Europa, e fornisca un supporto concreto alle persone, agli studenti, alle imprese, alla comunità nel suo complesso per cogliere tutte le opportunità fornite dall’Unione, e per informare correttamente sull’impatto delle politiche comunitarie nella nostra realtà. L’aumento dell’astensionismo alle ultime elezioni europee, che nella nostra città ha raggiunto un picco drammatico, deve moltiplicare i nostri sforzi e il nostro impegno per stimolare una partecipazione e un’attenzione che non deve essere estemporanea ma continua”. Lo riporta una nota di Alice Amatore, assessora con delega alle Politiche europee ed internazionali del Comune di Foggia.

“Abbiamo apprezzato la mozione proposta dalla consigliera Soragnese, anche perché – come ho spiegato nell’aula consiliare – sin dal nostro insediamento abbiamo avviato un dialogo proficuo e costruttivo con l’Università di Foggia per un’azione sinergica in molteplici direzioni, compresa quella che conduce a uno Sportello Europa condiviso, dalle potenzialità amplificate dall’unione delle rispettive competenze e specificità. Abbiamo finanziato 4 borse di studio per il Progetto Eurocamp, e nominato la sindaca Episcopo – la nostra espressione più importante – come delegata per il progetto della Commissione Europea ‘Costruiamo l’Europa con i consiglieri locali’: non possono quindi esserci dubbi sulla nostra volontà di sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche inerenti l’Europa, di formare professionisti qualificati per intercettare finanziamenti comunitari e per predisporre progetti che sono determinanti per imprimere una svolta e una decisa accelerazione a crescita e sviluppo”.

E conclude: “Per questo, per una visione d’insieme più globale e per non interrompere il rapporto con l’ateneo in un ambito così delicato, la maggioranza nell’aula consiliare ha respinto oggi la mozione – atto di indirizzo, che la nostra amministrazione peraltro ha già intrapreso sia nelle linee programmatiche che nei fatti, anche assegnandomi la delega alle politiche europee ed internazionali -, pur ringraziando per le finalità dell’iniziativa, che sono fortemente sentite e condivise”.