Un uomo di 55 anni è stato arrestato, dalla polizia ferroviaria nella stazione Centrale di Milano, per evasione. Gli agenti, durante un servizio di vigilanza, lo hanno controllato e hanno scoperto che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in un comune della provincia di Foggia, provvedimento disposto dal Gip di Bolzano, quale misura alternativa alla custodia cautelare in carcere. Il 55enne è stato portato presso le camere di sicurezza della Questura, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. (Ansa)