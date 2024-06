Nel pomeriggio dell’8 giugno 2024, operatori della Polizia Locale di Foggia in assetto S.A.D. hanno effettuato intensi controlli nel quadrante della città compreso tra piazzale De Lauro (Città del Cinema), via Natola, via Fante D’Italia, via Bonante, parco Volontari della Pace e via Saragat finalizzati al rispetto dell’Ordinanza Sindacale di divieto di accampamenti con roulotte e camper in città.

Nella circostanza, in via Natola, gli operatori di Polizia Locale intervenuti hanno contestato due infrazioni alla medesima Ordinanza Sindacale e due Ordini di Allontanamento per 48 ore dalla zona (Daspo Urbano) a due nuclei familiari sorpresi in atteggiamenti di bivacco in ottemperanza al D.L. 14/2017.

I trasgressori si erano accampati con tavoli e sedie e panni stesi intenti a mangiare e bere. L’area è stata sgomberata.