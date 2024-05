“Il Calcio Foggia 1920 comunica che, in data odierna, è stata inoltrata tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2024/2025. Il club rossonero ci tiene inoltre a precisare che è già al lavoro per programmare la prossima stagione sportiva”. Lo ha comunicato il club rossonero attraverso il proprio sito web.